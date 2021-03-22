Задержанному по делу Белозерцева бизнесмену Шпигелю дважды вызывали скорую

Москва, 22 марта. Бизнесмен Борис Шпигель резко почувствовал себя плохо на заседании суда. Сейчас он, по предварительным данным, дышит с помощью специального аппарата. Врачи оказали ему помощь.

Задержанному по делу пензенского губернатора бизнесмену Борису Шпигелю стало плохо в Басманном суде. Ему дважды вызывали скорую помощь. Медики поставили ему капельницу из-за давления, которое сильно упало. Обвиняемому сегодня должны избрать меру пресечения. У Шпигеля ряд хронических заболеваний, в том числе и проблемы с сердцем. Сегодня решается вопрос о мере пресечения обвиняемого.

По версии следствия, Шпигель причастен к коррупционному преступлению. Он давал взятки пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву за покровительство при заключении госконтрактов. Всего чиновник получил от главы фармкомпаний «Биотэк» более 31 млн рублей. При обысках у него нашли около 500 млн рублей наличными.