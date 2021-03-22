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Задержанному по делу Белозерцева бизнесмену Шпигелю дважды вызывали скорую

Задержанному по делу Белозерцева бизнесмену Шпигелю дважды вызывали скорую

Москва, 22 марта. Бизнесмен Борис Шпигель резко почувствовал себя плохо на заседании суда. Сейчас он, по предварительным данным, дышит с помощью специального аппарата. Врачи оказали ему помощь.

Задержанному по делу пензенского губернатора бизнесмену Борису Шпигелю стало плохо в Басманном суде. Ему дважды вызывали скорую помощь. Медики поставили ему капельницу из-за давления, которое сильно упало. Обвиняемому сегодня должны избрать меру пресечения. У Шпигеля ряд хронических заболеваний, в том числе и проблемы с сердцем. Сегодня решается вопрос о мере пресечения обвиняемого.

По версии следствия, Шпигель причастен к коррупционному преступлению. Он давал взятки пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву за покровительство при заключении госконтрактов. Всего чиновник получил от главы фармкомпаний «Биотэк» более 31 млн рублей. При обысках у него нашли около 500 млн рублей наличными.

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