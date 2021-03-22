Газопровод «Север — Юг» получит название «Пакистанский поток»

Москва, 22 марта. Российская Федерация и Пакистан договорились переименовать газопровод «Север — Юг» в «Пакистанский поток».

Российские инвесторы получат не менее 26% акций проекта, передают «Известия» со ссылкой на соответствующий протокол. Документ вносит изменения в соглашение между государствами. В список инвесторов войдут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК).

«Контрольный пакет в проекте будет у пакистанской стороны», — говорится в протоколе.

Однако страны собираются учредить компанию специального назначения. Сообщается, что российской стороне будет дано право решающего голоса при осуществлении выбора подрядчика строительных работ, а также в вопросах, которые будут связаны как с самим проектом, так и с поставками оборудования.

Ранее российские эксперты заявили, что санкции Соединенных Штатов Америки в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» больше не несут реальную угрозу. Вашингтон продолжает делать «ритуальные объявления», заявил гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.