Поклонники осыпали комплиментами 43-летнюю Екатерину Климову

Москва, 22 марта. Известная российская актриса Екатерина Климова поделилась с подписчиками в Instagram новыми снимками.

Звезда «Молодежки», «Мы из будущего» и «Волчьего солнца» не перестает восхищать поклонников. В свои 43 года артистка выглядит очень молодо, будто время над ней совсем не властно. Климова показала свое лицо под светом лампы. Для фотосъемки она выбрала стильное бежевое пальто и шелковую рубашку. Актриса также сделала неяркий макияж.

«Расцветали яблони и груши», — подписала фотографии любимица зрителей.

Поклонников очаровала ее искренняя улыбка и блеск в глазах. Фолловеры признали, что Екатерина Климова является одной из самых красивых российских актрис.

«От такой красоты расцветают деревья и цветы в садах», — написала пользовательница. «Прекрасная актриса, замечательная мама, сияющий, теплый человек — это все про Катерину. Люблю все ваши фильмы, часто пересматриваю», — добавила друга подписчица.

Ранее сообщалось, что Климова опубликовала снимок, на котором стоит в ярком оранжевом платье с букетом цветов. Восторженные поклонники признались ей в любви в стихах.