Вице-чемпионка мира по искусству чайной церемонии из РФ рассказала о своем увлечении

Волгоград, 22 марта. Россиянка стала вице-чемпионкой мира по искусству чайной церемонии. Девушка заинтересовалась этим ритуалом совершенно случайно.

Вместе со своей подругой Екатерина попала в одно из волгоградских кафе. Девушку до глубины души поразила чайная церемония. Спустя несколько месяцев она получила предложение попробовать себя в качестве мастера этого ритуала. К чемпионату России Екатерина готовилась очень серьезно. Она решила сделать цветок из пармезана в качестве закуски к чаю. В 2018 году девушка стала победительницей в рамках чемпионата России.

В ноябре того же года прошел конкурс на звание лучшего чайного мастера среди представителей разных стран, отмечает «Волгоградская правда». Девушка не сомневалась, что победит в этом состязании. Судью присудили россиянке почетное звание серебряного призера мирового чайного чемпионата.

Некоторым людям следует пить чай с особой осторожностью. В этом напитке содержится теин. Это вещество относят к одной из разновидностей кофеина. Его употребление может привести к повышению артериального давления. Конечно, кофе оказывает более негативное влияние на организм в этом плане.