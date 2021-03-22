Давид Манукян подогрел слухи о скором отцовстве

Москва, 22 марта. Известный российский блогер, музыкант и танцовщик Давид Манукян (Дава) поделился с поклонниками в Instagram своими мыслями о рождении ребенка.

Дава после расставания с певицей Ольгой Бузовой стал чаще записывать видео в Stories. На этот раз он поговорил с фолловерами о семейных делах. Манукян поразмышлял о том, как он будет себя чувствовать, если его девушка забеременеет.

«Мне кажется, я бы так нервничал. Ведь по-любому все мужики так. Не знаю, я бы переживал очень сильно, как там, в животе», — поделился музыкант.

Блогер считает, что мужчина должен взять на себя ответственность за девушку и ребенка. Парень должен доверять и поддерживать свою вторую половинку, создать для нее все условия. Он подчеркнул, что всем детям нужна здоровая атмосфера в семье.

Поклонники решили, что Дава не случайно завел разговор на эту тему. Фолловеры пришли к выводу, что артист в скором времени может стать отцом. Однако пока эта информация на уровне слухов, о своем статусе Манукян не распространяется.

Ранее сообщалось, что артист случайно показал на видео свою новую пассию во время прямого эфира в соцсетях. На опубликованных кадрах, которые быстро распространились в Сети, запечатлена спящая брюнетка. Некоторые предположили, что это помощница Давы Анна.