Процесс получения сертификата о вакцинации от COVID-19 упростили на сайте «Госуслуги»

Москва, 22 марта. Россияне смогут получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса в упрощенном формате на сайте «Госуслуги», заявили в Минцифры РФ.

Каждый вакцинированный пользователь, который получил оба компонента препарата и имеет аккаунт на портале, будет автоматически получать свидетельство о прохождении иммунизации. Доступ к сертификатам появятся и у тех россиян, которые подтвердили свой аккаунт на сайте «Госуслуги» уже после процедуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«При необходимости их можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение «Госуслуги» в виде QR-кода», — сказано в сообщении Минцифры.

Российская Федерация анализирует возможность использования сертификатов вакцинации против COVID-19 во время поездок. Заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским журналистам. Он также напомнил, что свидетельства о прохождении вакцинации получат все жители страны, которые сделали прививку.