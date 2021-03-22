Профессор МГИМО: В США всерьез называют газ из России авторитарным

США превращали российский газ в «демократический» путем прогона его через Украину, рассказал профессор МГИМО, президент Центра энергетической дипломатии и геополитики Станислав Жизнин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Для американцев при Трампе лоббировалась нефтегазовая энергетика. Трамп добивался, чтобы американский газ шел на рынки ЕС. С экономической точки зрения, сланцевый газ в Америке не перспективен. Трамп пошел навстречу нефтегазовому лобби и пытался продать в ЕС американский газ, путем санкций против «Северного потока — 2», — объяснил Жизнин.

По словам профессора, в США был принят ряд законов, в том числе об экономической безопасности Европы. При этом Европарламент не принял закона об энергетической безопасности США. Чтобы продать дорогой сланцевый газ в ЕС, по словам Жизнина, была придумана хитрая схема.

«Суть санкционных механизмов была смехотворной. Преподносилось это так: газ из России — не демократический, он авторитарный, и его можно использовать, как орудие для воздействия на Европу с целью уменьшить число демократических институтов в ЕС. Поэтому нужно покупать более дорогой, но демократический газ из США, который будет благотворно влиять на развитие Европы», — рассказал Жизнин.

По словам эксперта, в эту схему Америка включила и Украину. Поскольку состояние украинского газопровода плохое, он требует модернизации, однако денег на его ремонт нет. США, по мнению профессора, требовали, чтобы часть российского газа шла через Украину для «отмывки его репутации».

«По-видимому, для американцев недемократический газ из России, пройдя через украинскую трубу, становился более демократическим и пригодным для Европы. Это, безусловно, юмор, но такое мнение имеет место», — пояснил Жизнин.

Ранее ФАН рассказывал, что введение в эксплуатацию газопровода «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока». — Прим. ФАН) улучшило систему энергоснабжения Сербии.