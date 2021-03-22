Интерес к покупке комнат повысился в России

Москва, 22 марта. Спрос на приобретение комнат увеличился за последний год. Об этом аналитики «Авито Недвижимости» рассказали журналистам.

Показатель за подотчетный период повысился в среднем на 13%. Одновременно с этим интерес россиян к долгосрочной аренде комнат изменился несущественно — спрос упал менее чем на 2%, пишут «Известия».

«Комнаты привлекают как покупателей, так и арендодателей своей высокой ценовой доступностью», — говорится в статье.

В феврале 2021 года подобные объекты продавались на рынке в среднем за 578 тысяч рублей. Арендовать комнату можно было примерно за 9 тысяч рублей в месяц, рассказали в «Авито Недвижимости». Рост спроса в прошлом году был вызван, по мнению специалистов, волатильностью рубля, снижением ключевой ставки по вкладам и эпидемиологической ситуацией. Также повышению интереса россиян помогли господдержка и стремление вложиться в недвижимость для сохранения сбережений.

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