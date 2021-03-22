Политолог Гогуадзе назвал истинную причину отказа Байдена от дебатов с Путиным 





Санкт-Петербург, 22 марта. США упустили возможность для поиска выхода из образовавшегося по их вине тупика в отношениях с РФ, отказавшись от открытой видеоконференции президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена, которую предложил российский лидер. Какова истинная причина отказа Байдена от прямых дебатов с Путиным, рассказал политолог Марат Гогуадзе в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Нужно говорить правду. Не Байден отказался от прямых переговоров, а верхушка демократической партии. Они понимают, что ни Байден, ни любой другой политик США не способны выиграть честные дебаты с Владимиром Владимировичем. Путин является самым эрудированным президентом в мире. Тем более, Байден с его деменцией и способностью забывать, что он только что говорил, не сможет обоснованно спорить с Владимиром Владимировичем», — объяснил Марат Гогуадзе.

У США был вариант поставить Харрис на роль оппонента Путина. Она выглядела бы лучше, чем Байден. Но у нее не хватило бы ни опыта, ни эрудиции.

«Вместе с этим, выступление Харрис обозначало бы скорую отставку Байдена. Харрис должна была бы стать президентом, так как переговоры на таком уровне проводятся только между лидерами стран», — сообщил политолог.

По его словам, именно поэтому верхушка демократической партии приняла решение об отказе от дебатов. Демократы решили продолжить голословную риторику в отношении России, обвиняя и страну, и президента во всех грехах, заявил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, американцы «оправдали» отказ Байдена от разговора с Путиным собиранием пазлов.