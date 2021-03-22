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Жители воронежского ЖК устроили массовую драку со стрельбой во дворе

Жители воронежского ЖК устроили массовую драку со стрельбой во дворе

Воронеж, 22 марта. Полиция заинтересовалась массовой дракой, которая произошла в ЖК «Янтарный». Местные жители сообщили о ночной потасовке правоохранителям.

Инцидент произошел по улице Беговой у дома 223. Драку устроили около 10 человек у одного из многоквартирных домов. При этом участники конфликта использовали пистолеты.

По данному факту МВД проводит проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Участники конфликта разыскиваются. Сведений о пострадавших не поступало.

Массовая драка произошла накануне в одном из баров на улице Орджоникидзе в Новокузнецке. Конфликт произошел из-за ссоры на почве ревности, сообщало A42.RU.

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