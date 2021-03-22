Сын Децла рассказал, что его семью преследует сталкер

Семью Децла преследует сталкер, об этом рассказал сын покойного рэпера Анатолий Толмацкий в своем Instagram.

Некий Виктор бродит возле дома, где живет сын и бывшая супруга Кирилла Толмацкого, обрывает телефоны его знакомым и мечтает породниться, предлагая руку и сердце то вдове рэпера, то его матери. Не получив ответ, становится агрессивным.

«Это очень напрягает, Виктор выкладывает какие-то странные фото, пара из них сделана рядом с моим домом. Оперирует какими-то фактами, которые непонятно откуда взялись. Мне не то чтобы страшно, это неприятно. Человек просто тратит жизнь впустую, пишет какие-то заявления, выкладывает фото, клевещет и оскорбляет меня и мою маму», — рассказал сын Децла.

«Только что созванивался с бабушкой, Ира подтверждает, что Виктор ей тоже написывает, предлагает руку и сердце и другие грязные вещи, мужчина совсем уже оборзел», — заявил Анатолий.

Также он рассказал о надеждах, что этого Виктора отправят в «дурку».

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь с 3 на 4 февраля 2019 года, причиной смерти стал инфаркт. Произошло это во время вечеринки, проходившей в ижевском кафе «Пош». После выступления, находясь у себя в гримерке, Кирилл почувствовал себя плохо, после чего умер.