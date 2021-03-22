Джабаров назвал невозможной остановку строительства «Северного потока — 2»

Вероятность полной остановки строительства «Северного потока — 2» назвал маловероятной первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Немцы очень прагматичны. Даже если сейчас «зеленые» выступают против «Северного потока — 2», то после победы на выборах они поменяют позицию, поскольку огромные средства вложены в этот проект. Главное — Германия приобретает энергетическую независимость с вводом газопровода в эксплуатацию, а от этого ФРГ не откажется никогда», — заявил Джабаров.

Накануне агентство Bloomberg опубликовало мнение, что немецкая партия «зеленых» может помешать окончанию строительства трубопровода «Северный поток — 2». В агентстве считают, что строительство может оказаться под угрозой из-за вероятного ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Против строительства газопровода высказалась глава «зеленых» Анналена Баербок, которая считает, что «СП-2» пагубно влияет на экологию Германии. Баербок считает, что проект нужно остановить, в то время как Меркель заявила, что плюсы газопровода перевешивают минусы.

Укладку труб «Северного потока — 2» планировалось завершить не позднее 4 квартала 2019 года. Эти планы не удалось осуществить в связи с позицией Дании, не дававшей разрешения на прокладку трубопровода через свою исключительную экономическую зону. В декабре 2019 года строительство подводного трубопровода, при готовности в 93,5%, было приостановлено в связи с санкциями США.

Ранее ФАН рассказывал, почему американские санкции в отношении «Северного потока — 2» перестали нести реальную угрозу и перешли в номинальную плоскость.