Россиянин раскрыл схему прибыльного «бизнеса» на туристах в Сочи

Сочи, 22 марта. Россиянин пообщался с сочинцем и узнал схему заработка местных «бизнесменов» на туристах. Некоторые из них сдают на пляжах в аренду мягкие пуфики.

Пользование пуфиком подразумевает почасовую оплату. В день на этом можно заработать от тысячи рублей. В сезон доход от такого вида деятельности существенно выше, рассказал один из местных жителей, работающий на пляже. «Бизнесмены» целый день сидят на одном месте и ждут, когда к ним обратятся потенциальные клиенты. Час аренды пуфика стоит 200 рублей.

«Сразу понятно, почему на пляже столько «точек» с этими пуфиками — бизнес-то непыльный, а деньги приносит», — написал пользователь платформы «Яндекс.Дзен».

К майскому наплыву туристов готовятся не только в Краснодарском крае, но и в Крыму. На большой поток приезжих рассчитывают в Симферополе, Севастополе и в Ялте. Спрос по этим направлениям существенно вырос за последние несколько лет.