Житель Саратова погиб под грузовым поездом

Саратов, 22 марта. Инцидент произошел в Заводском районе. Грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

Пресс-служба Приволжского линейного управления МВД на транспорте сообщает, что в первой половине дня гражданин находился на железнодорожных путях неподалеку от станции Саратов-3. Грузовой поезд проехал по нему.

Полицейские не нашли у погибшего документов, поэтому его личность сейчас устанавливается. На вид ему около 60 лет. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, обстоятельства трагедии выясняются.

Мужчина погиб на путях Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. ЧП произошло накануне на станции метро «Дмитровская», сообщало РИАМО.