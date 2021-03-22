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Причины подорожания бензина озвучили в Минэнерго РФ

Причины подорожания бензина озвучили в Минэнерго РФ

Москва, 22 марта. С начала текущего года цена на бензин увеличилась на 12,5%. Причины удорожания ресурса объяснили представители Министерства энергетики.

По их словам, подорожание топлива зависит от общего коэффициента потребительских цен с начала года, а также от изменения оптовых цен на фоне выросшего спроса на топливо. В Минэнерго также отметили, нефтяные компании (НПЗ) получили от властей рекомендательные сообщения, чтобы нарастить нагрузки нефтеперерабатывающих фабрик для изготовления бензина, что способствует увеличению спроса на рынке к маю 2021 года.

В том числе этому поспособствует договоренность о наращивании добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+, отмечает «Российская газета».

Рынок топлива и его поставки находятся на высоком уровне, которые поддерживают нефтегазовые компании. Ранее Счетная палата представила результат аудита энергетической отрасли, указав на риск дефицита ряда продуктов. Однако подобный вывод эксперты считают запоздалым.

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