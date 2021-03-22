Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Гендиректор «Вектора» рассказал о сроках иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Гендиректор «Вектора» рассказал о сроках иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Москва, 22 марта. Срок защиты от коронавируса после вакцинации «ЭпиВакКороной» назвал Ринат Максютов, генеральный директор центра «Вектор», разработавшего препарат.

Пептидная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет обеспечивать защиту от COVID-19 в течение года, заявил Максютов на совещании по вакцинации с участием президента России Владимира Путина.

«Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. В любом случае, при необходимости данную вакцину за счет ее самой платформы, что в ней нет ничего лишнего, можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз», — отметил Максютов.

При необходимости возможна повторная вакцинация, даже после другого препарата, пояснил специалист. Центр «Вектор» планирует в апреле выпустить 1,5 млн доз профилактического препарата, в мае производство хотят увеличить до 3 млн доз, а с июня — до 5 млн доз, заявил гендиректор центра.

К концу года производство «ЭпиВакКороны» планируют довести до 10 млн доз. Об этом заявил директор компании-производителя «Вектор-Биальгам» Леонид Никулин.

Новости партнеров