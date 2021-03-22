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Директор Воронежской фармкомпании предстанет перед судом за долги по зарплате сотрудникам

Директор Воронежской фармкомпании предстанет перед судом за долги по зарплате сотрудникам

Воронеж, 22 марта. Бизнесмен не выплачивал зарплату своим сотрудникам почти 1,5 года. Общий долг составил более 2 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.

Следствием доказано, что с апреля 2019 по сентябрь 2020 предприниматель умышленно не выплачивал заработную плату шести своим подчиненным, сообщает СК РФ по Воронежской области. Средства из зарплатного фонда 34-летний мужчина предпочитал тратить на текущие нужды, которые не имели главенствующего приоритета.

За данный период на оказанные фирме услуги и поставки товаров бизнесмен потратил 78 млн рублей. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и частично выплатил сотрудникам долг по зарплате, в общей сложности 690 тыс. рублей. Дело передано в суд, который и назначит окончательную меру пресечения для молодого предпринимателя.

Просрочка платежей по ипотеке может стоить заемщику до двух миллионов рублей штрафа и потери имущества, сообщал ФАН.

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