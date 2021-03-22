Директор Воронежской фармкомпании предстанет перед судом за долги по зарплате сотрудникам

Воронеж, 22 марта. Бизнесмен не выплачивал зарплату своим сотрудникам почти 1,5 года. Общий долг составил более 2 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.

Следствием доказано, что с апреля 2019 по сентябрь 2020 предприниматель умышленно не выплачивал заработную плату шести своим подчиненным, сообщает СК РФ по Воронежской области. Средства из зарплатного фонда 34-летний мужчина предпочитал тратить на текущие нужды, которые не имели главенствующего приоритета.

За данный период на оказанные фирме услуги и поставки товаров бизнесмен потратил 78 млн рублей. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и частично выплатил сотрудникам долг по зарплате, в общей сложности 690 тыс. рублей. Дело передано в суд, который и назначит окончательную меру пресечения для молодого предпринимателя.

Просрочка платежей по ипотеке может стоить заемщику до двух миллионов рублей штрафа и потери имущества, сообщал ФАН.