Новый закон позволит Судану освоить инвестиции Саудовской Аравии

Хартум, 22 марта. Министр инвестиций и сотрудничества Хади Мухаммад Ибрагим встретился с послом Саудовской Аравии в Судане Али ибн Хасаном Джафаром.

Политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах между государствами. Глава ведомства заявил, что правительство предприняло необходимые меры по привлечению иностранных спонсоров в проекты страны.

Хади Мухаммад Ибрагим обратил внимание на плодородные земли Судана, подчеркнув огромный потенциал для выращивания сельскохозяйственной продукции.

«Закон об инвестициях находится на завершающей стадии обсуждения и включает в себя большие преференциальные преимущества для иностранных спонсоров, в том числе Саудовской Аравии», — заявил министр.

بدء تنفيذ مشروعات الصندوق الاستثماري السعودي بتكلفة (3) مليارات دولار https://t.co/oonNP1RpVe — الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) March 22, 2021

После формирования законодательной базы компания Ajlan Group сможет приступить к реализации энергетического проекта — строительства электростанции на 800 мегаватт.

Посол Али ибн Хасан Джафар подтвердил желание королевства инвестировать в Судан. Он рассказал о планах частных предприятий вложить денежные средства в горнодобывающее производство и сельскохозяйственные угодья на территории африканского государства.

Под конец беседы суданский министр поблагодарил Эр-Рияд за формирование совместного фонда для Хартума в размере 3 млрд долларов (223,9 млрд рублей. — Прим. ФАН). Инициатива поступила со стороны наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана.