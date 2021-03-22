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Около 30 миллионов россиян планируется привить от коронавируса до 15 июня

Около 30 миллионов россиян планируется привить от коронавируса до 15 июня

Москва, 22 марта. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что до 15 июня в России планируется привить от коронавируса 30 млн человек.

До конца первого полугодия будет выпущено более 80 млн комплектов российской вакцины "Спутник V", заявил сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По статистике почти половина людей, получивших прививку от коронавируса, составляют пожилые люди после 65 лет.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России и мире можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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