Около 30 миллионов россиян планируется привить от коронавируса до 15 июня

Москва, 22 марта. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что до 15 июня в России планируется привить от коронавируса 30 млн человек.

До конца первого полугодия будет выпущено более 80 млн комплектов российской вакцины "Спутник V", заявил сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По статистике почти половина людей, получивших прививку от коронавируса, составляют пожилые люди после 65 лет.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России и мире можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.