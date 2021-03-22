В РАНХиГС назвали три общественно полезных направления для бизнеса в моногородах

Для сохранения и развития моногородов необходимо расширить сферы привлечения градообразующих предприятий к решению проблем населения. Об этом в интервью ФАН заявил член Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при Госдуме РФ, руководитель Центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС Дмитрий Землянский.

«Это может быть эффективно прежде всего для трех сфер. Во-первых, для совместного с компаниями строительства арендного жилья для работников. В моногородах слишком низкие цены на рынке жилья — застройщикам это не выгодно», — сказал Дмитрий Землянский.

Еще одним направлением участия компаний в жизни моногородов должно стать благоустройство. В этой сфере многие градообразующие предприятия и так уже реализуют собственные проекты, однако, по мнению Землянского, у корпораций достаточно потенциала, чтобы увеличить свою активность.

«У компаний есть возможность привлечь хороших проектировщиков, сделать действительно качественные проекты благоустройства вместе с жителями. У многих из них есть опыт реализации социальных инициатив», — сказал представитель Центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС.

Еще одно потенциальное направление сотрудничества муниципальных властей и бизнеса в моногородах связано с экологией. По мнению собеседника ФАН, ему уделяется незаслуженно мало внимания.

«Совместные меры по нормализации экологической обстановки, восстановления окружающей среды, если предприятия закрылись, снижение негативного воздействия за счет модернизации производств — это, безусловно, должно реализовываться совместно городом и предприятием. Это очень сильное влияние оказывает на качество жизни в этих городах», — подчеркнул Землянский.

Ранее ФАН опубликовал предварительные итоги опроса, посвященного состоянию жилья и городской среды в моногородах. Он проводится в рамках масштабного исследования Экспертным советом по устойчивому развитию моногородов при Госдуме совместно с аналитическим и проектным центром. 31% участников опроса о моногородах в России заявили, что их устраивает жизнь в родном городе и переезжать они не собираются, а вот четверть респондентов как раз наоборот — подтвердили готовность уехать.