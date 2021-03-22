Джабаров: Китай заинтересован в России как в сильном союзнике

Санкт-Петербург, 22 марта. Глава МИД РФ намерен показать своим визитом в Китай отсутствие враждебных намерений по отношению к другим странам, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Сергей Лавров направился в дружественную страну, с которой у России очень хорошие отношения. Мы так же, как и Китай, испытываем попытки давления на экономику и политику со стороны США. Думаю, что поэтому Китай заинтересован в России как в сильном союзнике. Мы хотим показать миру, что у нас нет замысла союза против какой-либо страны в отличие от американцев», — прокомментировал Джабаров.

Участник пресс-конференции заявил, что надеется на восстановление добрых отношений с США. Также он прокомментировал санкции Евросоюза, которые вводятся в отношении России.

«К санкциям мы относимся с большим сожалением. Думаю, что, следуя на поводу у США, Евросоюз делает большую ошибку, испортив отношения не только с нами, но и с Китаем, который является одним из важнейших экономических партнеров ЕС. Мне кажется, что угодничество в сторону Соединенных Штатов скоро пройдет, особенно на фоне кризиса, в который погружены все страны из-за пандемии коронавируса. Надеюсь, что санкции не приведут к разрыву отношений между ЕС, Китаем и Россией, потому что в этом заинтересованы все страны», — заявил Джабаров.

Ранее ФАН цитировал слова Сергея Лаврова, заявившего, что Россия и Китай сделают все необходимое для открытия границ.