Гинцбург назвал возраст, с которого детей можно прививать от коронавируса

Москва, 22 марта. Вакцинировать детей от коронавируса можно с возраста 13–17 лет. Такое заявление сделал глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Перед началом специалисты разделяют детей на разные возрастные группы, объяснил ученый. Первые прививки от COVID-19 получат дети 12-13 лет. Следующей возрастной группой станут ребята от восьми лет, заявил Гинцбург. Вакцинацию от коронавируса дети будут проходить интерназально.

Российские педиатры уже работают над программой вакцинации от коронавируса несовершеннолетних. Спрей-вакцину смогут использовать и взрослые, однако традиционную прививку такая процедура не заменит, уточнил ученый.

Сотрудники центра Гамалеи разработали двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» и однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Прививка всего одним уколом снизит риск развития тяжелого течения COVID-19, однако вряд ли защитит от заражения, объяснил Гинцбург.