Свастика для президента: Альгис Микульскис о страхе Зеленского перед радикалами

Минувшая суббота в Киеве снова прошла под красно-черными знаменами — сторонники одного из бывших лидеров «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации) Сергея Стерненко устроили акцию протеста у стен офиса президента Украины.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке попытался разобраться в причинах, по которым праворадикальные военизированные группировки до сих пор не запрещены официальным Киевом.

Похоже, украинские националисты не успокоятся еще долго. Потому что их терпят! Терпят обыватели, терпят силовики, терпит правительство и президент. Терпят смиренно… Видимо, надеясь на то, что «оно как-нибудь само рассосется». Так вот — не рассосется!

В субботу, 20 марта, на улице Банковой, 11, в Киеве, где расположился Офис президента Украины, снова гремел черно-красный шабаш. Соратники бывшего лидера одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко требовали отпустить его на свободу. Требовали так яростно, что казне теперь придется раскошелиться аж на 2 миллиона гривен, чтобы привести в порядок фасад здания...

Так что же это за человек — Стерненко, из-за которого в украинской столице так забурлило? И почему он оказался там, откуда его, по мнению радикалов, должны непременно отпустить?

Я ознакомился с «послужным списком» фигуранта и понял одну штуку: есть такие создания, которые всегда готовы укусить кормящую их руку. Достаточно вспомнить, как тщательно те же американцы пестовали в 1980-х годах исламистов, направляя их в афганские горы на «священную войну» с СССР. В итоге война кончилась, а США получили от своих подопечных массу «приятных» сюрпризов в виде разных, запрещенных во всем мире, организаций, с которыми бывшие «наставники» до сих пор не в состоянии справиться. Но хотя бы пытаются, в отличие от тех, кто руками фанатиков с Майдана забрал себе власть, а что теперь делать с этими фанатиками — не знает…

Итак, Сергей Стерненко… Карьеру радикального националиста начал, как и положено, на Евромайдане, активно поучаствовав, например, в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014 года. «Паренька приметили», и ровно через месяц он был уже главой одесского отделения «Правого сектора». На «должности» развернулся по полной программе — и «мусорную люстрацию» устраивал, и консульство России пикетировал, и, что самое главное, жег людей в Доме Профсоюзов 2 мая…

В сентябре 2015 года украинская власть наконец начала что-то подозревать и открыла в отношении Стерненко уголовное производство по подозрению в похищении человека. Депутат Коминтерновского районного совета Одесской области Сергей Щербич по совместительству руководил еще и одесским отделением пророссийской партии «Родина». Это и послужило причиной того, что 24 апреля 2015 года он был похищен Стерненко и его подельником Демчуком По данным следствия, похитители бросили свою жертву в подвал, где, требуя с Щербича сложить с себя депутатские полномочия, избивали и пытали его…

А вот тут начинается самое интересное! Следствие закончилось в 2016 году. Подозреваемый превратился в виновного и… отправился на свободу, где 18 мая 2018-го зарезал якобы напавшего на него Ивана Кузнецова. То, что происходило дальше, я не могу объяснить никакими словами. Поэтому привожу только хронику событий:

11 июня 2020 года Сергею Стерненко сообщают о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

15 июня Шевченковский районный суд города Киева отправляет Стерненко под домашний арест на два месяца. Возле здания суда националисты начинают драку с полицией. В ход идут газовые баллончики, петарды, бутылки и камни.

3 июля Апелляционный суд оставляет меру пресечения без изменений.

21 января 2021 года суд отменяет домашний арест и освобождает Стерненко под личное поручительство народного депутата от партии «Голос» Романа Лозинского

23 февраля 2021 года решением Приморского районного суда Одессы Стерненко за похищение депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича приговаривается к тюремному заключению на срок 7 лет и 3 месяца.

Акции протеста в крупнейших городах Украины националисты начали прямо в день вынесения приговора. Все как обычно: столкновения с полицейскими, пострадавшие с обеих сторон, сторонники радикала дают власти неделю на его освобождение, а власть заводит на них уголовные дела «по хулиганке».

Потом вроде притихло, но 20 марта осужденному исполнилось 25 лет, и все началось по старому, давно известному сценарию. Только на этот раз «народные адвокаты» добрались уже до центра украинской власти, расписав до неузнаваемости офис Владимира Зеленского.

Официальный сайт президента дает подробную картину «художеств»:

«Участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, что причинило значительный ущерб внешнему виду сооружения. Кроме того, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом».

И снова — уголовные дела всего лишь по статье «Хулиганство» да «аккуратное» объяснение произошедшего советником руководителя Офиса президента Михаилом Подоляком:

«Я понимаю, что это больше политическая провокация, которую создали наши политические оппоненты. Я думаю, что эта провокация не получила тех дивидендов, на которые рассчитывали».

«Политическая»? Серьезно, не экстремистская? Что ж вы боитесь называть вещи своими именами-то, пан Подоляк? Ведь ваш отважный президент так лихо выглядит в бронежилете и шлеме, когда инспектирует позиции ВСУ в Донбассе! А как храбро он обещает «навести порядок», «положить конец», «приструнить Россию» … Хотя я, кажется, знаю, в чем дело! Ведь, по словам политического аналитика Дмитрия Родионова, все очень просто:

«Никто не собирается никого сажать из собравшихся в субботу на Банковой! Задача одна — подтвердить слова Зеленского о том, что «он не лох» и «не позволит, чтобы под окнами его администрации бесновались какие-то там…» Поэтому и делается вид, что происходит какая-то «борьба» с нациствующими «хулиганами». А то, что посадили Стерненко, — так это был совсем уж вопиющий случай и нужно было создать некую имитацию правосудия. Опять же, на фоне посадки Стерненко приходили новости о планирующейся широкомасштабной амнистии. В том числе для боевиков националистических батальонов. То есть одной рукой Киев сажает одиозного нациста, а другой — амнистирует несколько тысяч таких же, как он, убивавших в Донбассе!»

Да вы там все «не лохи», похоже! Только есть еще один момент: теперь русскоязычное население вас поддерживать не будет ни под каким видом, разве что какое-то минимальное количество отщепенцев. Вот вы и ищете симпатий у всякого сброда, вроде «Правого сектора» и ему подобных.

К тому же, судя по освещению «Дела Стерненко» в западных СМИ, они целиком и полностью на его стороне. А СМИ там — ну, не обманывайте себя! — ни на гран не независимые. В точности как и ваша «влада» в своих решениях. А как иначе объяснить фактическое бездействие полиции и эти «уголовные дела» по самой мягкой в подобных случаях статье? Ультраправые на Украине стали «неприкосновенными» с самого начала краха страны, который вы почему-то называете «Революцией достоинства».

Правителя, который боится «улицы», «улица» однажды и сметет. В случае Украины — сметет, как только получит приказ от своих кукловодов. Так что само — не рассосется. Впрочем, может это и к лучшему. Шаг за шагом к самоуничтожению… Все равно образование, президентом которого управляют извне, да еще используя в качестве передаточного звена радикальных националистов с тризубами вместо мозгов, — государством назвать нельзя.

Свастику с фасада президентского офиса уже отмыли. Но судя по тому, что сегодня же предложил некий «руководитель «Муниципальной варты» Киева Сергей Бондарь, — отмыли ненадолго.

1 Организация запрещена на территории РФ.