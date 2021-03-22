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Экономика

Вторую пенсию от государства смогут получить далеко не все украинцы

Вторую пенсию от государства смогут получить далеко не все украинцы

Киев, 22 марта. Накопительные пенсии на Украине могут появиться уже в текущем году. Однако от нововведения способны отказаться граждане страны, достигшие 50 лет.

Соответствующие изменения к закону подготовили в Министерстве социальной политики Украины, передают местные СМИ. Также ведомство предлагает создание специальных фондов для тех украинцев, которые не смогли выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

К тому же на Украине хотят создать единое окно, где каждый участник системы будет иметь возможность выбрать фонд самостоятельно, переводить средства в другую организацию и контролировать состояние своего счета. Финансировать накопительные пенсии предлагают за счет единого социального взноса и НДФЛ. Сообщается, что для пенсионных выплат ведомство планирует предоставить три возможных опции: разовая выплата, пожизненные платежи или разделение на определенный срок.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей выяснил, что Украину может ждать гуманитарная катастрофа. Проблемы в стране будут вызваны массовым оттоком врачей и сотрудников медицинского персонала.

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