Киев, 22 марта. Накопительные пенсии на Украине могут появиться уже в текущем году. Однако от нововведения способны отказаться граждане страны, достигшие 50 лет.

Соответствующие изменения к закону подготовили в Министерстве социальной политики Украины, передают местные СМИ. Также ведомство предлагает создание специальных фондов для тех украинцев, которые не смогли выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

К тому же на Украине хотят создать единое окно, где каждый участник системы будет иметь возможность выбрать фонд самостоятельно, переводить средства в другую организацию и контролировать состояние своего счета. Финансировать накопительные пенсии предлагают за счет единого социального взноса и НДФЛ. Сообщается, что для пенсионных выплат ведомство планирует предоставить три возможных опции: разовая выплата, пожизненные платежи или разделение на определенный срок.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей выяснил, что Украину может ждать гуманитарная катастрофа. Проблемы в стране будут вызваны массовым оттоком врачей и сотрудников медицинского персонала.