Собчак объяснила «прожорливостью» слухи о своей беременности

Москва, 22 марта. Известная телеведущая Ксения Собчак пообщалась с журналистами на пресс-конференции, посвященной Премии Муз-ТВ.

Ведущими премии, которая пройдет в Москве 4 июня, станут Ксения Собчак, юморист Александр Ревва и блогер Настя Ивлеева. Сотрудники СМИ наперебой спрашивали звезд не только о предстоящем мероприятии, но и задавали личные вопросы.

Супруга режиссера Константина Богомолова сразу предупредила журналистов, что она в «строю» и в ближайшее время в их семье не ожидается пополнения. В том, что ее подозревают в беременности, виновата «прожорливость», пошутила Собчак.

«Ксения Анатольевна просто очень любит поесть. Я сегодня съела два пирожка. Мы все толстые по сравнению с Артуром Пирожковым», — иронично заявила звезда.

Специально для пресс-конференции ведущая «Док-ток» подобрала наряд, который подчеркнул достоинства ее фигуры. Она надела костюм-двойку травяного цвета с глубоким декольте. Поклонники осыпали комплиментами 39-летнюю журналистку.

«Очень красивый костюм у Ксении, зеленый цвет освежает. Стильно, модно, молодежно», — написала пользовательница.

Ранее сообщалось, что с телеведущей произошел конфуз на вечеринке в Эмиратах. Собчак пришла на праздник в костюме из золотой ткани с пайетками. Оказалось, что скатерти из аналогичного материала украшали праздничные столы.