Федеральную часть партийных списков могут увеличить к выборам в Госдуму

Государственная дума РФ планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об увеличении федеральной части списка на выборах. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, передает корреспондент ФАН.

«На пленарном заседании 23 марта в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагается увеличить федеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму», — сказал депутат по итогам заседания Совета Думы.

Он уточнил, что сейчас действует норма, согласно которой федеральная часть должна быть не более 10 человек. Этим законопроектом предусматривается расширение до 20 человек. Ко второму чтению могут внести поправку о том, что список увеличат до 15 человек, уточнил Александр Жуков.

Добавим, что законопроект, разработанный депутатами от фракции ЛДПР, ранее поддержал профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту, рекомендовав принять его в первом чтении. Депутаты согласились с необходимостью увеличить общефедеральную часть, но предложили ко второму чтению скорректировать цифру.

По мнению членов комитета, максимально допустимое число кандидатов, включенных в общефедеральную часть, должно быть определено с учетом позиции фракций политических партий в Госдуме, мнения экспертов в области законодательства о выборах, а также с учетом анализа практики проведения избирательных кампаний в российский парламент.

Напомним, что соответствующую инициативу на осенней встрече с президентом Владимиром Путиным 6 октября 2020 года выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Парламентарий мотивировал это предложение тем, что «в головной части списка могли быть собраны лучшие специалисты, которые в каждой партии есть».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США задуматься о своей экономике.