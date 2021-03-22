Политолог Гогуадзе раскрыл план Хиллари Клинтон по захвату власти в Белом доме



Санкт-Петербург, 22 марта. Кто станет следующим президентом США, как Камала Харрис и Хиллари Клинтон могут решить внутренние проблемы страны и каким образом Клинтон захватит власть в Белом доме, рассказал политолог Марат Гогуадзе в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Высшие слои Америки говорят, что Байден — это временная фигура, которая пришла на волне критики России. Все понимают, что следующим президентом Америки через год-полтора станет Камала Харрис, потому что у нее есть преимущества — она чернокожая женщина. Но, к сожалению для Америки, она не является членом ЛГБТ-сообщества. Встает вопрос, кто станет вице-президентом? Я вижу на него очень простой ответ: для того, чтобы компенсировать недостаток Харрис, место вице-президента США займет Хиллари Клинтон», — заявил Марат Гогуадзе.

По его словам, Клинтон попробует свои силы на следующих выборах президента США и может стать главой Белого дома. Политолог также подчеркнул, что международная политика в отношении России будет такой же жесткой. Вместе с этим Клинтон будет стараться выстроить отношения с Китаем, но в целом Клинтон и Харрис нужны США не для внешней политики.

«У Америки большие внутренние проблемы. Общество сейчас раздроблено. В некоторых штатах стоит вопрос об отделении от США. Люди недовольны политикой, которую проводит администрация Байдена, поэтому им нужна картинка — чернокожая женщина, представитель ЛГБТ-сообщества. Все эти пункты две эти женщины закроют. Ну, а сумасшедшая Джен Псаки также является представителем администрации президента. Однако она не может связать и двух слов, но в целом получаются три всадницы апокалипсиса», — высказался Марат Гогуадзе.

Ранее ФАН сообщал, что экс-советница Клинтон рассказала о возможном госперевороте в США.