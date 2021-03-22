Путин планирует привиться от COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

«Уважаемые коллеги, друзья, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас. Всех ваших сотрудников, сотрудников ваших предприятий за действительно самоотверженный труд, за ответственное отношение к своему делу. Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. Защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», — сказал Путин.

Также президент сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. И поблагодарил представителей фармацевтических компаний-производителей вакцин, а также всех сотрудников таких фирм за приложенные усилия в борьбе с пандемией.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин.

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его обвиняют в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей. Срок ареста установлен до 20 мая. Защита просила отправить Белозерцева под домашний арест. В суде посчитали, что Белозерцев на свободе может препятствовать следствию. Всего по делу задержали шесть человек, в том числе главу группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его жену и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.

Лавров встретился с главой МИД Китая Ваном И

Главы МИД РФ и Китая встретились в городе Гуйлинь. Ожидается, что Сергей Лавров и Ван И обсудят широкий круг актуальных региональных и глобальных вопросов, а также двусторонние отношения и военное сотрудничество. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ призвал Китай к укреплению технологической самостоятельности от западных стран. По его словам, Россия и Китай не должны зависеть от «причуд» Запада, который продвигает повестку, направленную на сохранение доминирования за счет сдерживания других стран.

«Когда же разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов, и от партнера ждут исключительно «признания своих ошибок», так сказать, и согласия на выдвигаемые требования — это не дипломатия. И наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, как только встречают вежливый отпор, тут же переходят к санкциям. Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в Соединенных Штатах» — подчеркнул Лавров.

Отмечается, что после визита в Китай в период с 22 по 23 марта Лавров отправится в Южную Корею для встречи с высшими должностными лицами страны.