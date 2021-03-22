Джабаров: Тьерри Бретон не может говорить от имени всех европейцев

Санкт-Петербург, 22 марта. Первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» удивило заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, заявившего что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

«Подобные высказывания еврокомиссара очень удивляют, особенно с учетом того, что российская вакцина признана одной из лучших в мире. На фоне начала третьей волны коронавируса и закрытия ряда европейских стран, думаю, это неправильное высказывание. Тем более, что Ангела Меркель высказалась в заинтересованности приобретения российской вакцины», — заявил Джабаров.

По словам Джабарова, ему известно о заинтересованности Италии производить российскую вакцину на своих заводах. В вакцине «Спутник V» также заинтересован и ряд других стран Европы: Чехия, Венгрия, Сербия. По мнению Джабарова, отказ от вакцины связан с данью моде отказа закупать все, к чему имеет отношения Россия. Подобные решения, по его словам, вызывают раздражение у самих европейцев, потому что чиновники ЕС не могут говорить от имени жителей Европы.

«Получается, что лучше умереть, чем купить вакцину, потому что она — русская?» — удивился Джабаров.

«Спутник V» стал первой в мире вакциной от COVID-19. Отечественные ученые изобрели еще несколько прототипов препарата. Ученые планируют произвести более 80 млн двух компонентов доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в первом полугодии текущего года.

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» смогут испытать в Италии на разных штаммах SARS-CoV-2.