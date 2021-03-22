Экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева растрогала фанатов фото маленького сына

Москва, 22 марта. Певица Саша Савельева поздравила сына Леона с днем рождения и по этому случаю поделилась с поклонниками редкими снимками.

Экс-солистка группы «Фабрика» в 2010 году вышла замуж за актера Кирилла Сафонова. А сына родила спустя девять лет — 22 марта 2019 года.

Савельева довольно редко показывает маленького наследника на своей странице в социальной сети Instagram, поэтому фанаты с нетерпением ждут такие фотографии и с неподдельным восторгом реагируют на них.

Вот и новые снимки растрогали подписчиков Савельевой до глубины души. Певица опубликовала кадр, сделанный вскоре после появления мальчика на свет, и «свежее» фото. На нем ребенок запечатлен в пижаме у воздушных шаров.

«Наш любимый малыш! Тебе сегодня два года! Будь счастлив и просто знай, что мама и папа всегда рядом!» — написала Савельева.

Мальчика поздравили не только поклонники Савельевой, но и ее коллеги. Теплые слова и смайлы оставили, например, исполнительницы Катя Лель и Сати Казанова.

Фотографиями и видео с сыном регулярно радует фанатов юморист Максим Галкин. Недавно Гарри изобрел «летающую» машину.