Обсуждение российского автопрома смутило телеведущего Норкина

Москва, 22 марта. Обсуждение отечественных автомобилей смутило телеведущего Андрея Норкина, который признался, что недавно продал машину российского производства.

В эфире передачи «Место встречи» коллега Норкина Иван Трушкин сравнил ситуацию с глобальными социальными сетями в РФ с автопромом. Трушкин объяснил, что намерения Запада диктовать волю в интернете приведут к появлению отечественных медиа-ресурсов, которые станут аналогом зарубежным площадкам.

«Попробуем на автомобильном примере. Представим на минуту, что все машины, которые ездят у нас по улицам, привозные, а своих заводов у нас нет», — сказал Иван Трушкин.

По его словам, если у привозной машины «отваливаются колеса», то тогда потребители начинают «строить свой автозавод». Норкин, слушая рассуждения коллеги, смутился, так как он недавно продал внедорожник УАЗ «Патриот» и выбрал иномарку.

«Мне как теперь говорить? Я же от «Патриота» избавился. Два с половиной года — и посыпался», — признался Андрей Норкин.

Ранее Норкин выгнал гостей из студии за сравнение России с собакой. Телеведущий, когда начался спор между экономистом Михаилом Делягиным и журналистом Максимом Юсиным, попросил экспертов покинуть студию и «прийти в себя», однако не все гости передачи вернулись обратно в эфир, писала НСН.