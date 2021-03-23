Джабаров назвал спорным предложение ввести в России ковидные паспорта

Санкт-Петербург, 22 марта. Инициатива введения ковид-паспортов нуждается в серьезной доработке, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Все, что касается ковид-паспортов, — очень спорный вопрос, о чем говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, потому что кто-то уже привился, а кто-то переболел. Как человек будет доказывать наличие антител? Кому-то прививаться нельзя по медицинским показателям. Этот вопрос требует дальнейшего изучения. На сегодня не было ни одного смертельного случая после вакцинации нашим «Спутником V». Он признан отличной вакциной с блестящими показаниями», — заявил Джабаров.

Введение ковид-паспортов для посещения той или иной страны может разделить общество и нарушить права человека. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью СМИ Китая. Лавров заявил, что важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования. Глава МИД считает, что нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека.

По словам Джабарова, все больше стран регистрируют российскую вакцину. Количество заявок на «Спутник V» так велико, что Россия не успевает их удовлетворять в полном объеме.

Ранее ФАН рассказывал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить ковид-паспорта, которые давали бы какие-либо привилегии тем, кто сделал прививку от COVID-19.