Полиция Мексики арестовала киллера наркокартеля «Новое поколение Халиско»

Наярит, 22 марта. Вооруженные силы Мексики (FAM) в населенном пункте Ринкон-де-Гуаябитос в штате Наярит задержали Эрика Джоэла Торо Лопеса (по прозвищу М3. — Прим. ФАН) — киллера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Вместе с ним пойманы еще два члена преступной группировки. Об этом сообщила Los Angeles Times.

El detenido pertenece a cartel que es considerado el de mayor violencia de México #Guayabitos https://t.co/Tv4X5ramWJ — LA Times en Español (@latimesespanol) March 21, 2021

Перестрелка между военными и членами банды CJNG началась на шоссе Лос-Айла. Преступники пытались скрыться в лесном массиве поселка Ринкон-де-Гуаябитос, но их удалось задержать. В Сети появилось видео допроса одного из преступников, где он называет себя «сикарио» (наемным убийцей). На вопрос «к какой группировке вы принадлежите?» отвечает: «Халиско».

El M3, sicario del CJNG, capturado por el Ejército en Guayabitos, Nayarit. pic.twitter.com/49fLfxWyxT — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 20, 2021

Помимо киллера наркокартеля, военные задержали еще двоих членов «Нового поколения Халиско». Полицейские изъяли большой арсенал оружия: советский гранатомет РПГ-7, гранаты, несколько пулеметов и две штурмовые винтовки производства США.

Cose messicane. Armi trovate dopo scontro a fuoco Marina-narcos al confine Nayarit-Jalisco. C'è un po' di tutto. pic.twitter.com/GJwM0oL5bC — guido olimpio (@guidoolimpio) March 22, 2021

По информации губернатора штата Наярит Антонио Эчеваррии, перестрелка началась, когда члены банды первыми напали на военных. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие.

Esta mañana, en la zona de Guayabitos, municipio de Compostela, un grupo criminal atacó a elementos del Ejército, quienes repelieron la agresión de inmediato. — Antonio Echevarría G (@AntonioEcheG) March 20, 2021

Наркокартель «Новое поколение Халиско» появился в 2010 году и на сегодняшний день считается самым могущественным преступным сообществом в Мексике после картеля Синалоа. Начав с рэкета и незаконного оборота наркотиков, они быстро расширились, зарабатывая на торговле людьми, проституции и отмывании денег. Ячейки картеля действуют в большинстве штатов Мексики, а также в США, Калифорнии, Иллинойсе и Техасе. CJNG известны своей жестокостью по отношению к членам других преступных группировок. За последние годы в ходе войны между картелями «Лос-Сетас» и Синалоа жертвами стали десятки тысяч человек.