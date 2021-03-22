Задушивший в Удмуртии беременную подругу рецидивист получил 18 лет колонии

Удмуртия, 22 марта. Ранее судимого жителя Удмуртии, задушившего свою беременную сожительницу, приговорили к 18 годам тюрьмы. Как стало известно ФАН, злоумышленник приревновал свою пассию к незнакомым мужчинам.

Как установили следователи, 10 мая 2020 года в дежурную часть полиции поступило сообщение об убийстве в селе Яшкур-Бодья беременной женщины и о ножевом ранении в шею местного жителя.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 119 «Угроза убийством», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

По подозрению в совершении убийства и покушении на убийство оперативники задержали сожителя погибшей.

«Осужденный выпивал вместе со своим братом, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В доме присутствовала и его сожительница. Накануне кто-то шепнул убийце, что его женщина носит в утробе не его ребенка, да и вообще она гулящая дама».

От количества выпитого алкоголя и удручающей информации мужчина вспылил и стал выпытывать у сожительницы, от кого она собирается рожать ребенка. Женщина, естественно, ответила, что все эти разговоры — сплетни местных жителей.

«Ответ не устроил сожителя. Он стал бить подругу руками и ногами. В это время в ситуацию попытался вмешаться брат злодея, но получил удар ножом в шею от родственника и сбежал», — добавил источник.

После этого убийца подошел к дрожащей от страха любовнице и задушил ее.

«На нем, если честно, клейма ставить негде. Он судим семь раз за тяжкие преступления», — резюмировал источник.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.