Превышение нормы метанола в 100 раз: пенсионерка торговала опасной водкой в Саратове

Саратов, 22 марта. 57-летняя жительница Октябрьского района получила наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы за сбыт опасной продукции. Пенсионерка приобрела на Сенном рынке спирт, разбавила его водой и продавала по месту жительства. Экспертиза выявила, что самодельная «водка» превышала максимально допустимую дозу метанола примерно в 100 раз.



Врач-нарколог Геннадий Ставровский рассказал корреспонденту ФАН, что каждый год от «паленого» алкоголя гибнут десятки людей.

«По мне, пять месяцев ограничения свободы это слишком мягкое наказание. Видимо, суд пожалел женщину из-за ее возраста. На самом деле, такие вещи нужно пресекать намного жестче. Каждый год от «домашнего» алкоголя гибнут десятки людей, чаще всего мужчин, и это только в нашей области. Это настоящая беда. Призываю всех покупать спиртные напитки только в проверенных, специализированных магазинах. Лучше, конечно, вообще их не покупать», — резюмировал специалист.

Ранее прокуратура поймала три саратовских предприятия на загрязнении воздуха. Нарушения выявили в АО «Юнис», МБУ «Служба благоустройства города» и МУПП «СГЭТ».