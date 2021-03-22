Михаил Хазин: раздел мира на валютные зоны возможен

, 22 марта. Мир может отказаться от международных платежных систем в пользу национальных валютных зон. Такую возможность допускает экономист Михаил Хазин.

Самостоятельные и суверенные державы могут прийти к политическому разделу мира на валютные зоны. Например, Китай и Россия могут отойти от использования международных платежных систем, об этом уже говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Это снизит санкционные риски для суверенных экономик.

"В реальности это означает, что логика распада мира на валютные зоны переходит из экономического поля в политическое. И это, конечно же, очень важная вещь. Что Лавров имеет в виду конкретно, пока не совсем понятно. Но сам по себе такой переход очень показателен. Это означает, что, скорее всего, уже достигнуты принципиальные договоренности о разделе мира на валютные зоны, и по этой причине разговаривать надо всерьез и открыто", — сообщил Михаил Хазин в беседе с ИА REGNUM.

Экономист считает, что конкурентоспособная платежная система сегодня может быть легко создана важными региональными игроками. Для нее могут использоваться как национальные системы, так и крипто-кошельки и цифровые валюты.