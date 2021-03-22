Мартовский саммит Евросоюза пройдет в онлайн-формате из-за пандемии

Брюссель, 22 марта. Саммит ЕС пройдет в формате видеоконференции в связи с ростом заражений коронавирусом. Об этом официальный представитель главы Европейского совета Баренд Лейтс написал в Twitter.

Встречи в рамках саммита Евросоюза будут проходить с 25 по 26 марта. В качестве одной из главных тем ожидается стратегическая дискуссия по вопросу дальнейшей судьбы отношений России и ЕС.

«Глава Евросовета продолжит консультации со всеми лидерами», — отметил Лейтс.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко ранее заявил, что диалог Москвы и Брюсселя приблизился к провалу. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в феврале назвал двусторонние отношения «разорванными в клочья», пишет НСН.