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Перечислены наиболее раздражающие манеры таксистов

Перечислены наиболее раздражающие манеры таксистов

Москва, 22 марта. Международный день таксистов отмечается 22 марта. Специалист по этикету Алевтина Рогова перечислила наиболее раздражающие манеры работников данной сферы.

Большинство таксистов включают свою любимую музыку и ведут откровенные разговоры. Некоторые водители небрежно относятся к собственному имиджу. Пассажиры сталкиваются с грязью и неприятным запахом в салоне. Зачастую в машинах эконом-класса отсутствуют средства дезинфекции, посетовала Рогова в эфире «Радио 1».

«Грязный салон, холодное сиденье… Неужели трудно выйти на работу пораньше и создать комфортные условия для пассажира?» – возмутилась эксперт.

Однако пассажиры тоже порой «мстят» таксистам. Они садятся в авто, не отряхнув ноги от снега. Некоторые разрешают своим детям забираться на сидения в грязных ботинках. Невежливое поведение водителей и клиентов мешает культурному сервисному обслуживанию, подытожила специалист.

Аналитики ранее составили портрет российского таксиста. В этом помог опрос водителей, которые занимаются извозом на легковых автомобилях. Согласно результатам исследования, более 35% работников этой сферы провели за рулем более 20 лет.

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