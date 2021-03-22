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Экономика

Стало известно, какое слово чаще всего говорят покупатели нового жилья

Стало известно, какое слово чаще всего говорят покупатели нового жилья

Москва, 22 марта. Из результатов речевого анализа, проведенного на основе данных контактного центра группы компаний «Самолет», выяснилось самое популярное слово у покупателей квартир в новых домах.

Им оказалось слово «цена» — именно оно звучит в 89% бесед покупателей жилья в новостройках. В 80% разговоров эксперты услышали «транспортную доступность», сообщает Life.

«Также часто можно услышать слова «отделка», «стоимость» и «выгодные условия приобретения», — выяснилось в ходе исследования.

Более 21% интересующихся новой квартирой при первом звонке спрашивают о «скидках». Слово «рассрочка» произнесли при этом менее 5% клиентов. Более чем в 60% разговоров упоминалась «отделка»: эксперты делают выводы о растущей популярности готового жилья.

В российском правительстве после 1 июля обсудят возможность продления госпрограммы по льготной ипотеке на новое жилье. При этом цена квадратного метра должна оставаться доступной во всех регионах страны.

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