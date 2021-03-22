Стало известно, какое слово чаще всего говорят покупатели нового жилья

Москва, 22 марта. Из результатов речевого анализа, проведенного на основе данных контактного центра группы компаний «Самолет», выяснилось самое популярное слово у покупателей квартир в новых домах.

Им оказалось слово «цена» — именно оно звучит в 89% бесед покупателей жилья в новостройках. В 80% разговоров эксперты услышали «транспортную доступность», сообщает Life.

«Также часто можно услышать слова «отделка», «стоимость» и «выгодные условия приобретения», — выяснилось в ходе исследования.

Более 21% интересующихся новой квартирой при первом звонке спрашивают о «скидках». Слово «рассрочка» произнесли при этом менее 5% клиентов. Более чем в 60% разговоров упоминалась «отделка»: эксперты делают выводы о растущей популярности готового жилья.

В российском правительстве после 1 июля обсудят возможность продления госпрограммы по льготной ипотеке на новое жилье. При этом цена квадратного метра должна оставаться доступной во всех регионах страны.