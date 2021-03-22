В ЛНР сообщили о переброске боевиков «Правого сектора» к линии соприкосновения

Луганск, 22 марта. Власти ЛНР сообщили, что в прифронтовую зону Донбасса прибыли боевики запрещенной в РФ группировки "Правый сектор"1.

Как сообщил в понедельник, 22 марта, представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, бойцы остановились у подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, здесь находится зона ответственности 80-й бригады ВСУ.

"По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.) замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор", имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции", — указал Осадчий на своей странице в Facebook.

Первая группа прибыла к линии соприкосновения для того, чтобы дестабилизировать обстановку в прифронтовой зоне. Вторая группировка прибыла в Станицу Луганская для досмотра автотранспорта и документов местных жителей. Боевики также вербуют информантов из числа местного населения.



"Правый сектор" — объединение националистических организаций радикального толка, получило известность во время участия в протестах в Киеве зимой 2014 года. Тогда же Верховный суд РФ признал объединение экстремистской организацией, запретив его деятельность на территории России, позже "Правый сектор" включили в реестр запрещенных в РФ организаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.