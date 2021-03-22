Психолог Абравитова объяснила, зачем Анджелина Джоли продала картину Черчиля

Американская актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер и фотомодель Анджелина Джоли могла продать картину экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» вовсе не из-за финансовых затруднений. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, в данном случае нужно обращать внимание не на то, что сумма сделки составила солидные 11,5 млн долларов, а на историю появления этого произведения искусства у Джоли.

«Понятно, что хорошо получить деньги за холст, особенно когда мало работы. Однако в то же время, обратите внимание, полотно было подарено Брэдом Питтом. Продажа — это такой знак: «Я не дорожу этим. Избавляюсь. Мне неприятно то, что связано с этим человеком», — пояснила психолог.

Марианна Абравитова отметила, что звездам уровня Анджелины Джоли можно не переживать за свое благосостояние. Впрочем, это может сыграть со знаменитостью злую шутку.

«Как ни крути, популярность все равно остается. Такие люди все равно зарабатывают с помощью каких-то рекламных кампаний, выступлений. Даже если у нее захотят взять интервью, она может потребовать за это деньги. Такие люди никогда не умрут от голода. Другое дело, что она, конечно, привыкла к другим суммам. Ей может казаться, что она стала бедной, несчастной и никому не нужной, а значит, нужно напомнить о себе. Тут уже хороши любые способы», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение Абравитова подчеркнула, что актриса могла преследовать и другие цели при продаже картины.

«Я считаю, что для ее натуры первоочередное значение имеет конфликт, в котором можно хорошенько «провариться». Уже во вторую очередь это может быть способом пропиарить себя, чтобы о ней вспомнили и, возможно, дали новые роли», — подытожила психолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля. Экс-премьер Великобритании написал ее во время Второй мировой войны.