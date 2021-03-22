Российский иммунолог объяснил, почему может снижаться уровень антител к COVID-19

Москва, 22 марта. Снизить «реактивность» иммунной системы при формировании антител к COVID-19 могут некоторые медикаменты, считает врач Николай Крючков.

Влияние на процесс оказывают такие препараты, как кортикостероиды, иммунодепрессанты, предназначенные для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний. Внимание на это в комментарии «Радио 1» обратил иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

«Иногда на формирование специфического иммунитета влияет то, что человек страдает тяжелыми хроническими заболеваниями; с возрастом падает способность вырабатывать специфический иммунитет», — сказал врач.

Чрезмерное употребление крепких спиртосодержащих напитков также может плохо сказаться на процессе формирования специфического иммунитета. Так, если пациент будет пить алкоголь в течение первых шести недель после прививки от COVID-19, защита не сформируется должным образом, заметил Крючков.

Коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей России может сформироваться уже к июлю-августу этого года. Информацией об этом поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.