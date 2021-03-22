В Global Times назвали «стратегическим перебором» Байдена конфронтацию с Россией

Москва, 22 марта. Китайское издание Global Times назвало «стратегическим перебором» желание Вашингтона развязать новую холодную войну с Москвой и Пекином.

Желание пойти на конфликт сразу и с Россией, и с КНР может обернуться для администрации нового американского президента Джо Байдена «стратегическим перебором». Таким мнением с газетой поделился исследователь и член Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.

Со своим соотечественником солидарен профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун, выразивший надежду на то, что Белый дом рано или поздно поменяет свою агрессивную и ошибочную стратегию.

«Мы надеемся, что США понимают, насколько это будет опасно, если они будут продолжать свою ошибочную политику», — подчеркнул он.

В понедельник, 22 марта, глава МИД РФ России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай. В интервью китайской прессе российский дипломат отметил, что Пекин и Москва всегда продвигали на международной арене общую повестку, в то время как Белый дом пытается навязать всему миру свою волю.

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что Китай и Россия будут и дальше вместе противостоять развернутой против них травле на Западе, как и с «гегемонией, травлей и бесчинствами».

Ранее руководитель МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с российским коллегой заявил, что доверие между РФ и Китаем нерушимо, а двусторонние отношения «прочны, как скала».

Накануне издание RT передало, что Сергей Лавров заявил о необходимости переходить к системе расчета, основанной не на долларе, чтобы снизить риски и строить экономическое развитие страны так, чтобы не зависеть от «причуд» западных партнеров.