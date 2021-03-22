Родственник Резника отказался сдавать анализ на наркотики

Санкт-Петербург, 22 марта. Художник Иван Дорофеев отказался после задержания сдать биоматериал на содержание наркотиков в крови, сославшись на хронические заболевания. Как стало известно ФАН от источника в следствии, защита обвиняемого готовит жалобу в надзорное ведомство на следователей МВД, которые якобы вынуждают Дорофеева дать показания на Резника и незаконно возбудили уголовное дело.

По информации ФАН, Дорофеев признал, что кусты конопли, найденные в студии, принадлежат ему. Правда, защита художника утверждает, что найденное количество не соответствует уголовному делу — это только административное правонарушение. Однако дело было возбуждено при попытке сбыта крупной партии.

Кроме того, мать и адвокаты жалуются на то, что Ивана специально содержат в ужасных условиях. Опять же все лукавят: Дорофеев содержится в тех же условиях, что и остальные. Сейчас всех везут на карантин именно в «Горелово».

Напомним, родственники наняли Дорофееву одного из самых дорогих адвокатов, специализирующихся на «наркотических» статьях — Тимура Рзаева. Он адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Собчака. В резюме 27-летнего Рзаева числится, что он имеет 10-летний опыт работы (в некоторых — 11-летний). Адвокатский статус получил в 2016 году.