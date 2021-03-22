Хатылев: российские ЗРК С-400 могут уничтожить любой бомбардировщик ВВС США

Санкт-Петербург, 22 марта. Российские зенитно-ракетные комплексы способны эффективно бороться с авиацией противника, отражая любые атаки с воздуха, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit могут быть применены ВВС Соединенных Штатов для атак на российские корабли и наземные объекты, пишут журналисты The Drive. По их словам, самолеты B-1B обладают внушительным радиусом действия, а B-2 могут быть оснащены ядерным вооружением. По мнению Хатылева, который прокомментировал этот вопрос для Nation News, подобные заявления, звучащие со стороны США, едва ли стоит воспринимать всерьез.

Бомбардировщики будут применяться в соответствии с разработанными заранее концепциями, так как они предназначены для конкретных задач, отметил собеседник. По его словам, погони таких самолетов за кораблями лишены всякого смысла.

«Заявления американцев не значат ничего. За несколькими кораблями гоняться бомбардировщикам бессмысленно. Это принесет ущерб природе стран и живой силе, и технике, находящейся в зоне ядерного взрыва», — сказал эксперт.

Гиперзвуковое вооружение у США в настоящий момент отсутствует, подчеркнул Хатылев. Любые бомбардировщики же могут быть легко уничтожены российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и С-300, ввиду чего шансов у них нет никаких, добавил он.

Ранее журналисты из Соединенных Штатов объяснили, как России удалось превратить ЗРК С-400 в смертоносный комплекс, способный уничтожать ВВС противника.

Кроме того, учения российских сил ПВО с применением зенитно-ракетных комплексов С-400 прошли на полигоне Телемба, расположенном в Бурятии, сообщает RT.