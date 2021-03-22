Рыбаки нашли у пристани труп пропавшего месяц назад воронежца

Воронеж, 22 марта. Инцидент произошел в Отрадном Новоусманского района области. Рыбак обнаружил труп мужчины. Погибшим оказался местный житель, пропавший месяц назад.

Тело пропавшего жителя Воронежской области лежало у пристани, недалеко от жилых домов на улице Набережной. По предварительной версии, мужчина мог утонуть или замерзнуть. Точную причину смерти следователи назовут после экспертизы.

По данному факту правоохранители проводят проверку. При осмотре внешних телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. В настоящее время опрашиваются родственники и местные жители. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тела двоих мужчин были найдены в Омске за гаражами. По данным следствия, они умерли от передозировки наркотиками, сообщал сайт 360tv.ru.