Почему трудовая реформа в Катаре столкнулась со сложностями

В субботу, 20 марта 2021 года, в Катаре вступил в силу новый закон о минимальной заработной плате. Документ завершает серию трудовых реформ, проводившихся в стране в последние годы.

От каких проблем хочет избавиться Доха и чего ждать от новых законодательных инициатив — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Катарские перемены

Катарские власти сообщают, что их последние действия позволили полностью «трансформировать» национальный рынок труда. Добиться этого помогла отмена старых неэффективных законов и ужесточение требований к работодателям, от которых теперь ожидается больше трат на содержание своих сотрудников. Но так ли все на самом деле?

Новое законодательство устанавливает минимальный ежемесячный оклад в размере 1000 катарских риалов (около 275 долларов). Кроме того, всем трудящимся теперь полагается минимальное пособие в размере 300 (82 доллара) риалов на питание и 500 риалов (137 долларов) на жилье, если только их работодатель не предоставляет и то, и другое.

Ранее на протяжении нескольких лет минимальный оклад в Катаре составлял всего 750 катарских риалов (206 долларов).

Учитывая динамику неуклонного роста потребительских расходов в стране, новое повышение зарплат рабочих может оказаться недостаточным.

Причина катарского реформаторства

После того как Катар в 2010 году получил право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году, отношение руководства этой страны к трудовым мигрантам оказалось в центре международного внимания.

Так, в 2019 году Немецкий телеканал WDR выпустил документальный фильм, посвященный жизни рабочих, трудящихся на стройплощадках для предстоящего мундиаля. Несмотря на угрозу тюремного срока за несанкционированную съемку, журналисты не стали получать официальную аккредитацию. Вместо этого сотрудники европейского СМИ использовали скрытые камеры, которые позволили им запечатлеть реальную картину происходящего, а не «парадные» места содержания трудовых мигрантов.

Оказалось, что работники живут в переполненных бараках, находящихся в аварийном состоянии. Санитарные условия в этих местах оставляют желать лучшего, а заработную плату им не выплачивали по несколько месяцев.

«Мы попали в ловушку. Нам хватает только на воду и хлеб, больше ни на что», — рассказал один из рабочих журналистам.

При этом работодатели отняли у своих подчиненных паспорта, лишив их возможности искать другую работу или уехать домой.

Публикация WDR стала одним из обстоятельств, привлекших внимание общественности к катарской проблеме.

«Этот чемпионат мира оставит важное наследие. Без него мы могли бы и не поднять вопрос прав рабочих», — отмечал президент ФИФА Джани Инфантино.

Все это нанесло ощутимый ущерб репутации Катара, что потребовало от Дохи срочных действий.

Борьба со старой системой

Система кафала (Kafala system) — это распространенная в ближневосточных странах спонсорская программа. Она требует, чтобы все иностранные рабочие с низкой квалификацией (в большинстве случаев из секторов строительства и обслуживания) имели в стране спонсора. Чаще всего им становится работодатель, являющийся поручителем, он отвечает за правовой статус и визу сотрудников.

Данный регулятор ставит трудовых мигрантов в зависимость от своего начальника и не позволяет им менять работу без его разрешения. Все это дает работодателю власть над другим человеком, которая нередко приводит к прямой эксплуатации подчиненного.

Проблема является общей для всех стран, в которых действует система кафала. Так, в Омане местные предприниматели, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, придумали схему заработка на мигрантах.

Обанкротившиеся бизнесмены Омана берут со своих бывших подчиненных деньги за сохранение их права на пребывание в стране. То есть юридически нахождение иностранца в стране обосновывается работой на них, однако на деле мигранты занимаются нелегальным заработком на стороне, отдавая «начальству» часть зарплаты.

При этом люди, неофициально пользующиеся услугами трудовых мигрантов, также злоупотребляют своим положением и платят за их работу намного меньше.

В августе 2020 года Катар отменил правило, требующее согласия работодателей на смену места труда их подчиненными. Теперь мигранту просто необходимо заблаговременно уведомить начальство о своих намерениях.

«Влияние этих реформ нельзя недооценивать. Они изменили наш рынок труда», — отмечает пресс-служба катарского правительства.

Согласно правительственной статистике, только в последнем квартале 2020 года обновление законодательства помогло более чем 78 тысячам трудовых мигрантов успешно сменить работу.

Однако старая практика не изжила себя, поскольку система кафала все еще действует.

Так, иностранные рабочие сообщают, что реализация нововведений законодательства не всегда работает должным образом: многие испытали длительные задержки с переводом на новое место труда. Некоторые в ответ на уведомление о желании сменить работу столкнулись с непониманием со стороны работодателя, которое выливалось в угрозы или даже конкретные действия, приводившие к депортации рабочих.

Эта ситуация также является показательной для региона. Ранее аналогичный катарскому закон о защите прав мигрантов появился и в Саудовской Аравии, однако и там это пока не привело к резкому улучшению обстановки.

Власти тем не менее продолжают реализацию своего плана по улучшению ситуации на рынке труда.

Министерство труда Катара утверждает, что приветствует работников, подающих свои жалобы. При этом имеет место повышение стандартов содержания сотрудников. Например, в разных районах страны власти начали реализацию проекта по возведению новых бараков для рабочих, активизировали усилия инспекторов по контролю за условиями труда и ужесточили наказания за нарушения.

«Мы знаем, что реализация реформ и обеспечение соблюдения новых правил имеют решающее значение для успеха этой инициативы. И мы также понимаем, что некоторые компании будут пытаться обойти законы, как это было в прошлом. Наша задача — остановить их», — отмечается в заявлении катарского Минтруда.

Несмотря на это, жалобы пока не стали популярны у иностранных рабочих, находящихся в стране незаконно и опасающихся, что местное правосудие окажется не на их стороне.

Ситуация показывает, что просто проведения реформ становится недостаточно, необходима большая поддерживающая их работа. Несмотря на заявления представителей властей, пока о полной перестройке рынка труда в стране говорить рано. Однако если Доха действительно выполнит свои обещания, ужесточит контроль за соблюдением новых законов, а также разработает вспомогательные правовые механизмы для наемных рабочих из-за рубежа — со временем эту инициативу может ждать успех.

Остается только надеяться, что все эти реформы — не просто ход катарских властей, стремящихся улучшить свою репутацию в преддверии ЧМ-2022.