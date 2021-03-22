Разбившаяся под Череповцом «газель» не принадлежала ФСИН

Череповец, 22 марта. Информация о том, что под Череповцом попала в ДТП ведомственная машина ФСИН, не соответствует действительности. Редакция ФАН установила, кому принадлежала «газель».

В момент аварии в салоне автомобиля не было сотрудников ФСИН. Машина принадлежала частной компании. В салоне микроавтобуса действительно ехали осужденные, но только те, кто был приговорен к принудительным работам. Согласно заключенному договору, они были обязаны отработать положенный срок в этой фирме.

Микроавтобус столкнулся с Renault Logan, в салоне которого были пять человек. Погибли пятилетний ребенок, его бабушка и отец, остальные получили травмы. В «газели» находились семь человек, четверых госпитализировали с переломами, сообщал ФАН.