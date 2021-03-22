Два истребителя ВВС Тайваня упали в море после столкновения

Тайбэй, 22 марта. Два одноместных истребителя F-5E столкнулись у юго-восточного побережья острова. После столкновения оба воздушных судна упали в море.

Трагедия произошла во время учебного полета. В настоящее время вертолет ВВС, корабли береговой охраны и другие суда исследуют место катастрофы. Поисковики обнаружили кресло для катапультирования одного из пилотов.

Потерпевшие крушение самолеты приписаны к 439-му смешанному авиационному крылу с авиабазы Чихханг, сообщил Dambiev. Один из пилотов, лейтенант Луо Шанхуа, найден в тяжелом состоянии, второго летчика, лейтенанта Пань Инчженя, продолжают искать.

Двое выживших в результате крушения в Казахстане военного самолета Ан-26 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ФАН.