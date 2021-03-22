Голикова попросила россиян прививаться от коронавируса перед отпуском

Москва, 22 марта. Россиянам необходимо пройти вакцинацию от коронавируса перед отпуском, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В этот понедельник Голикова приняла участие в совещании по вопросам вакцинации против коронавируса. На нем также выступил президент РФ Владимир Путин. Татьяна Голикова поблагодарила российского лидера за поддержку и веру в ученых, науку и производство.

«А мы реально смогли и сможем еще и другое», — отметила она.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее обозначила примерные сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России. Он может сформироваться уже летом. Антитела появляются у тех, кто переболел коронавирусом или же прошел вакцинацию.